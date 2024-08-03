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Росія тримає у Чорному морі один ракетоносій

В Азовському морі жодного ворожого корабля немає.

Росія тримає у Чорному морі один ракетоносій
Фото: ОК "Південь"

Росіяни тримають один носій "Калібрів" у Чорному морі із загальним залпом до чотирьох ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

"У Чорному морі станом на 6:30 суботи, 3 серпня, перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до чотирьох ракет", — ідеться у повдомленні.

У Середземному морі перебуває два російські військові кораблі, які є носіями "Калібрів", загальним залпом до 16 ракет.

В Азовському морі жодного ворожого корабля немає.

Фото: ВМС

2 серпня на фронті відбулося 102 бойові зіткнення. Донецький напрямок залишається найскладнішим. 

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