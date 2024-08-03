​Російська армія поранила двох цивільних на Запоріжжі

Впродовж доби окупанти 460 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області. Через російські атаки по Васильківському району поранено 59-річного чоловіка та 57-річну жінку.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 2 авіаційні удари по Павлівці, також 243 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Новоданилівку.

Ще 14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине та Малу Токмачку.

201 артобстріл завдано по території Малих Щербаків, Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Преображенки та Левадного.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.