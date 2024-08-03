Російські міста зазнають дронової атаки: є пожежа на військовому аеродромі

У Курській, Орловській та Ростовській областях Росії повідомляють про вибухи - одразу кілька міст зазнали атаки безпілотників.

За інформацією очевидців, в Орлі дрон, який був подавлений засобами радіоелектронної боротьби, вдарив по житловій забудові.

На аеродромі "Морозовськ", де окупанти тримають бойову авіацію, після гучного вибуху спалахнула пожежа. Російські військові самі пишуть у мережі, що було влучання у боєкомплект, та стверджують, що для ліквідації наслідків атаки не вистачає людей. Є ймовірність пошкодження ворожих літаків.