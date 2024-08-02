Хабарництво у РТЦК на Тернопільщині: поліція повідомила про підозру співробітникам ТЦК

Наразі поліції відомо про шістьох людей, які, відповідно до закону, не підлягали мобілізації, але підозрювані їм також погрожували та залякували, вимагаючи гроші.

Поліцейські оголосили працівникам одного із районних ТЦК Тернопільщини підозри у вчиненні злочинів у складі ОЗГ.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

“Встановлено, що п’ятеро підозрюваних чітко розподілили між собою ролі, налагодивши корупційні схеми уникнення мобілізації. Аби змусити військовозобовʼязаних платити, вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що організатор схеми, керівник місцевого ТЦК, залучив ще чотирьох осіб, троє із них - працівники ТЦК, ще один – колишній військовослужбовець.

Члени ОЗГ вимагали та отримували хабарі за непроходження ВЛК, оновлення військових даних, отримання відстрочки від проходження військової служби.

У місяць члени ОЗГ отримували 100 - 150 тис. доларів. Ці гроші організатор та помічники ділили між собою, розмір “зарплати” залежав від виконаних завдань.

Наразі поліції відомо про шістьох людей, які, відповідно до закону, не підлягали мобілізації, але підозрювані їм також погрожували та залякували, вимагаючи гроші.

Зокрема, житель Чортківського району не підлягав призову на військову службу під час мобілізації, оскільки є батьком чотирьох дітей, троє з яких неповнолітні.

За його словами, вночі до його будинку увірвалися люди у формі, почали завдавати удари ногами по тілу, а після цього витягнули з приміщення та вивезли у невідомому напрямку.

“Я сперечався і казав, що права мене забирати вони не мають, бо у мене четверо дітей. Знову почали бити, копали ногами. Наступного дня мене відвезли на автобусну зупинку. З'ясувалося, що за мене заплатили викуп. Гроші зібрали родичі та заплатили за мене 30 тисяч гривень”, - розповів потерпілий.

Після поїздки з працівниками ТЦК у чоловіка діагностували переломи ребер та інші тілесні ушкодження.

Поліція просить громадян, які потерпіли від цих осіб, звертатися до поліції.