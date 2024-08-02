В МАГАТЕ заявили про різке зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС

Рівень води у водоймі-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції продовжує знижуватися через спеку. Незабаром викачування води з водойми може стати проблематичним.

Про це повідомляють у Міжнародному агентсті з атомної енергії (МАГАТЕ).

Попри те, що всі реактори залишаються в стані холодної зупинки, наявність цієї води важлива для ядерної безпеки станції, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Протягом останніх тижнів експерти МАГАТЕ на станції спостерігали постійне зниження рівня води у водоймі-охолоджувачі ЗАЕС. Якщо ця тенденція збережеться, співробітники станції підтвердили, що незабаром викачувати воду з водойми стане проблематичним.

Агентство зазначило, що підтримання рівня води у водоймі ускладнюється через спеку.