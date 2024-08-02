В МАГАТЕ заявили про різке зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС

Рівень води у водоймі-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції продовжує знижуватися через спеку. Незабаром викачування води з водойми може стати проблематичним.
Про це повідомляють у Міжнародному агентсті з атомної енергії (МАГАТЕ).
Попри те, що всі реактори залишаються в стані холодної зупинки, наявність цієї води важлива для ядерної безпеки станції, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
Протягом останніх тижнів експерти МАГАТЕ на станції спостерігали постійне зниження рівня води у водоймі-охолоджувачі ЗАЕС. Якщо ця тенденція збережеться, співробітники станції підтвердили, що незабаром викачувати воду з водойми стане проблематичним.
Агентство зазначило, що підтримання рівня води у водоймі ускладнюється через спеку.
- Генеральна Асамблея ООН проголосувала за резолюцію "Безпека та захищеність ядерних об'єктів України, включно із Запорізької атомною електростанцією", яка містить вимогу до Росії негайно деокупувати ЗАЕС через невиконання нею приписів керівних органів МАГАТЕ.