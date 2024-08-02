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Умєров заявив про "конкретні домовленості та результати" після зустріч з турецьким міністром оборони

Окремий фокус розмови міністрів обох держав - безпека у Чорноморському регіоні.

Умєров заявив про "конкретні домовленості та результати" після зустріч з турецьким міністром оборони
Рустем Умєров і Яшар Гюллер
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з турецьким колегою Яшаром Гюллером.

За словами Умєрова, на довгій і продуктивній зустрічі обговорили низку питань щодо двосторонньої оборонної співпраці між державами. 

"Маємо конкретні домовленості та результати. Окремий фокус розмови — безпека у Чорноморському регіоні", - зазначив міністр.

Умєров додав, що розвиток спроможностей Військово-морських сил ЗСУ, забезпечення безпеки в українських морських просторах та в усьому Чорноморському регіоні — один із пріоритетів. 

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