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Ворог атакував Нікопольщину дронами та артилерією

Внаслідок обстрілів пошкоджені адмінбудівля та лінія електропередач. 

Ворог атакував Нікопольщину дронами та артилерією
Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом дня російська армія била по Нікопольщині Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією. Зафіксавано пошкодження адмінбудівлі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ворожими обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. 

Внаслідок обстрілів пошкоджені адмінбудівля та лінія електропередач. 

Армія РФ скинула дві авіабомби на житловий кварталі міста Мирноград Донецької області. Унаслідок авіаударів постраждала жінка і двоє дітей.

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