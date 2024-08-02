Ворог атакував Нікопольщину дронами та артилерією

Армія РФ скинула дві авіабомби на житловий кварталі міста Мирноград Донецької області . Унаслідок авіаударів постраждала жінка і двоє дітей.

Під ворожими обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня російська армія била по Нікопольщині Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією. Зафіксавано пошкодження адмінбудівлі.

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