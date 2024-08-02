Тендер на військове кладовище. У держустанові кажуть, що реєстрація учасника після оголошення торгів - не порушення

Переможець тендеру на першу чергу будівельних робіт Національного військового меморіального кладовища не порушив правил, зареєструвавши групу компаній через день після оголошення тендеру, повідомив на брифінгу Ярослав Старущенко, заступник директора ДУ "НВМК".

"Це не одна компанія, а група компаній - консорціум. Це поняття визначене чинним законодавством, це добровільне об'єднання компаній, які беруть участь в закупівлях і використовують сукупний досвід та матеріально-технічну базу. Це не новина, вже існують приклади, коли такі групи компаній подавалися і перемагали в тендерах", - розповів Старущенко.

За його словами, на цей тендер оголосили жорсткіші вимоги, "бо об’єкт національного значення, тож хотіли підстрахуватися, щоб на тендер не вийшли компанії, які не зможуть реалізувати проєкт".

Також зазначає, що від самого початку участь у тендері взяла лише одна група компаній, за що держустанові "прикро", що не було більше пропозицій.

Стосовно порушень у документах, наданих групою, їх усунули за 24 години, каже Ярослав Пронюкін, директор ДУ "НВМК". Щодо інформації дотичних до компаній людей, каже, провели перевірку і не виявили підсанкційних осіб.

Підписати договір мають 6 серпня 2024 року. Це, наголошують, угода на будівництво першої черги комплексу. На другу чергу, яка включає надмогильні споруди, тендер проводитимуть окремо.

Докладніше про те, що відбувається довкола створення головного військового кладовища країни, ми розповімо незабаром.