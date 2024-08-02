Уряд дав старт запровадженню фахівців із супроводу ветеранів війни

Ухвалена постанова визначає механізм забезпечення діяльності таких фахівців, які допомагатимуть ветеранам у переході від військової служби до цивільного життя.

Уряд ухвалив постанову, що дає старт запровадженню фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Ухваленою постановою Кабміном визначено механізм забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя.

“Сьогодні уряд ухвалив ключовий документ в системі переходу від військової служби до цивільного життя. І це є стартом для повноцінного впровадження в Україні фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб”, – повідомив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Він зазначив, що інститут супроводу та підтримки ветеранів в країнах НАТО – є одним із пріоритетів. Україна впроваджуватиме цю практику, адже вона не тільки відповідає євроінтеграційним процесам, а й є дієвим інструментом відновлення та адаптації ветеранів і ветеранок.

“Невдовзі ми оголосимо початок прийому заяв від кандидатів на ці посади. Плануємо, що перші фахівці із супроводу стануть до роботи вже восени. Кожен такий фахівець застосовуватиме індивідуальний підхід та матиме свої конкретні показники роботи”, – додав Порхун.

Фахівець із супроводу опікуватиметься ветеранами, членами родин ветеранів та військовослужбовців.

За словами Олександра Порхуна, фахівець із супроводу – перша особа, яка зустрічає ветерана та ветеранку після повернення в громаду. Забезпечує інформаційний супровід та підтримку, консультує щодо отримання статусів, пільг, послуг, житла, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи, надає юридичну допомогу, скеровує до інших фахівців.

“По суті, фахівець є інформаційним радником для ветеранів, членів їхніх родин та сімей загиблих Захисників і Захисниць. Він допомагає, заповнює документи, координує ветерана, спрямовує, представляє інтереси, роз’яснює права, допомагає реалізувати право на пільги та послуги. Для держави і Мінветеранів, як органу, що формує, реалізовує та координує ветеранську політику, фахівець є інформаційним агентом. На базі його аналітики ми будемо змінювати та адаптувати систему відповідно до потреб і запитів ветеранської спільноти”, – повідомив Олександр Порхун.

Кандидати на посаду подають заяву в електронній формі через платформу е-Ветеран – https://eveteran.gov.ua (реєстрація буде відкрита до кінця серпня).

Після подання заяви, кандидати проходять тестування на знання законодавства та психологічне. Система повідомляє про результат поданої заявки, після чого вона опрацьовується Мінветеранів та скеровується до органів місцевого самоврядування для подальшого розгляду комісією.

Також Кабінет Міністрів установив фахівцям із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб надбавку до 50% посадового окладу за особливий характер праці, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Встановлено, що таким фахівцям у межах фонду оплати праці виплачується надбавка за особливий характер праці на суму до 50% посадового окладу за фактично відпрацьований час", – ідеться в повідомленні Мінреінтеграції.

Зазначено, що конкретний розмір надбавки для таких працівників визначатиме керівник відповідної установи чи організації, він залежатиме від навантаження, своєчасності та якості наданих послуг, а також відсутності скарг.

У 2024 році на реалізацію проєкту із запровадження фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб передбачено 3,2 млрд грн.