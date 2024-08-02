На Чернігівщині упіймали чотирьох диверсантів, які на замовлення Росії палили залізнічні об'єкти.
Про це повідомили у Офісі генпрокурора.
За даними слідства, представник РФ налагодив спілкування з підозрюваними в месенджері Telegram. За вказівками ворога в якості об'єкта диверсії вони обрали релейні шафи на перегоні залізничних станцій у м. Бобровиця. Чоловіки здійснювали відеозапис релейних шаф до і під час підпалу. Також узгоджували з «куратором» час диверсії.
Здійснили підпали релейних шаф за допомогою запалювальноїх суміші у липні 2024 року.
Наразі усім чотирьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
"За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом громадянам України в організації диверсії - вчиненні підпалів залізничних об'єктів, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України)", – додали у прокуратурі.
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