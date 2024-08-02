Всі четверо паліїв зараз знаходяться під вартою.

На Чернігівщині упіймали чотирьох диверсантів, які на замовлення Росії палили залізнічні об'єкти.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

За даними слідства, представник РФ налагодив спілкування з підозрюваними в месенджері Telegram. За вказівками ворога в якості об'єкта диверсії вони обрали релейні шафи на перегоні залізничних станцій у м. Бобровиця. Чоловіки здійснювали відеозапис релейних шаф до і під час підпалу. Також узгоджували з «куратором» час диверсії.

Здійснили підпали релейних шаф за допомогою запалювальноїх суміші у липні 2024 року.

Наразі усім чотирьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

"За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом громадянам України в організації диверсії - вчиненні підпалів залізничних об'єктів, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України)", – додали у прокуратурі.

Фото: Офіс генпрокурора Затримані диверсанти

Фото: Офіс генпрокурора Затримані диверсанти