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На Чернігівщині упіймали диверсантів, які палили залізничні об'єкти на замовлення РФ

Всі четверо паліїв зараз знаходяться під вартою.

На Чернігівщині упіймали диверсантів, які палили залізничні об'єкти на замовлення РФ
Затримані диверсанти
Фото: Офіс генпрокурора

На Чернігівщині упіймали чотирьох диверсантів, які на замовлення Росії палили залізнічні об'єкти.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора. 

За даними слідства, представник РФ налагодив спілкування з підозрюваними в месенджері Telegram. За вказівками ворога в якості об'єкта диверсії вони обрали релейні шафи на перегоні залізничних станцій у м. Бобровиця. Чоловіки здійснювали відеозапис релейних шаф до і під час підпалу. Також узгоджували з «куратором» час диверсії. 

Здійснили підпали релейних шаф за допомогою запалювальноїх суміші у липні 2024 року.

Наразі усім чотирьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

"За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом громадянам України в організації диверсії - вчиненні підпалів залізничних об'єктів, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України)", – додали у прокуратурі. 

Затримані диверсанти
Фото: Офіс генпрокурора
Затримані диверсанти
Затримані диверсанти
Фото: Офіс генпрокурора
Затримані диверсанти

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