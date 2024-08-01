На Харківщині викрили двох ворожих агентів, які передавали російським спецслужбам дані про маршрути переміщення українських захисників: підозрюються священник УПЦ (МП) та співробітник «Укрзалізниці».

Про це інформує Харківська обласна прокуратура та СБУ.

За даними слідства, настоятель одного з харківських храмів УПЦ (МП), який є громадянином РФ, налагодив контакт зі співробітниками російської спецслужби. Він отримав завдання щодо збору даних про переміщення військової техніки і особового складу українських захисників залізною дорогою по території Харківщини.

Фото: СБУ Російський паспорт священика

До такої "діяльності" настоятель храму залучив свого знайомого, який працює на «Укрзалізниці» і має доступ до автоматизованої баз даних транспортного підприємства, зокрема до інформації про час відправки і прибуття, маршрути переміщення потягів, які перевозять військову техніку і особовий склад ЗСУ на території Харківської, Полтавської та Сумської областей.

Залізничник передавав ці відомості священнослужителю, а той, у свою чергу, надсилав дані російському куратору у вигляді позначок на ґугл-мапах.

Фото: СБУ Залізничник на Харківщині допомагав ворогу

Інформацію, зібрану підозрюваними, ворог планував використати для прицільного удару по українським захисникам.Спілкуючись між собою, підозрювані вживали заходів для конспірації — використовували шифр, регулярно видаляли листування тощо.

"Завдяки злагодженим діям правоохоронців, за сприяння керівництва регіональноі філіі «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», ворожих агентів викрито. Під час обшуків за місцем мешкання фігурантів виявлено та вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності", – зазначили у прокуратурі.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Фото: Харківська облпрокуратура Один із підозрюваних

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру священнику УПЦ (МП) та співробітнику «Укрзалізниці» в поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групо осіб (ч. 3 ст. 114-2 КК України)", – додали у прокуратурі.

У СБУ додали, що під час обшуку у них вилучено мобільні телефони та сім-карти різних операторів із доказами розвідувально-підривної діяльності.

Фото: СБУ Переписка зрадників із ворогом

Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми.