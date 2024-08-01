ГУР: окупанти платять хабарі, щоб втекти із армії. Росія відкриває проти них кримінальні справи

В армії держави-агресорки Росії загострюються проблеми з особовим складом. Там зростає кількість охочих покинути службу та уникнути смерті у розв’язаній проти України війні.

Як йдеться у повідомленні ГУР, про це, зокрема, свідчить різкий спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії.

"Наприклад, у південному військовому окрузі зс рф за 5 місяців 2024 року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров’я та надання незаконних відпусток зросла втричі", – зазначила розвідка.

Майже половина таких проваджень розслідується щодо окупантів 8-ї загальновійськової армії збройних сил. Ще 36% припадає на 58-му загальновійськову армію держави-агресора, командувача якої навесні цього року заарештували за підозрою у корупції.

Понад сто проваджень, відкритих проти посадових осіб військових частин південного військового округу збройних сил, стосуються хабарництва за надання відпустки із зони бойових дій.

Серед них:

38 справ – щодо військовослужбовців 102 мотострілецького полку (веде бойові дії в районі Часового Яру)

35 справ – щодо 71-го мотострілецького полку (перебуває на кордоні з Сумською областю)

33 справи – щодо 49-ї бригади 49-ї армії.

У межах ще 43-х проваджень розслідують факти отримання хабарів за визнання російських окупантів обмежено придатними.

У ГУР наголосили, що рівень корупції у російській армії завжди був високим, утім раніше на подібні випадки хабарництва не звертали уваги.

"Фіксація відповідних епізодів у вигляді кримінальних справ може свідчити про зростання рівня деморалізації особового складу окупаційних сил та загрозливу для москви тенденцію втечі з російської армії будь-якими способами", – повідомили у розвідці.