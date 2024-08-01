156 зіткнень відбулося в Україні учора, Росія збільшила кількість атак на деяких напрямках

Найважча ситуація все ще на Покровському напрямку.

Учора в Україні відбулося 156 бойових зіткнень. Російська окупаційна армія завдала двох ракетних ударів (п'ять ракет), 77 авіаударів (103 КАБ), провела понад 4600 обстрілів, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку росіяни минулої доби провели вісім атак у районах Тихого і Вовчанська. На Куп'янському відбулося вісім зіткнення поблизу Степової Новоселівки, Колесниківки, Берестового, Стельмахівки та Андріївки, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Дмитро Гуцуляк.

"На Лиманському напрямку росіяни 14 разів атакували наші позиції неподалік Макіївки, Невського та Новосергіївки", – сказав він.

На Сіверському Сили оборони відбивали чотири штурмові дії поблизу Верхньокам'янського, Івано-Даріївки, Виїмки.

На Краматорському було десять боєзіткнень у районі Іванівського, Часового Яру, Богданівки та Андріївки.

На Торецькому ворог провів 26 штурмових дій неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька і Залізного.

На Покровському напрямку захисники відбивали 55 штурмів окупантів у районі населених пунктів Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Іванівка, Лисичне, Тимофіївка, Карлівка, Калинове і Гродівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 13 атак біля Красногорівки, Парасковіївки, Желанного, Карлівки, Георгіївки, де ворог намагався прорвати оборону.

На Времівському ворог провів 12 штурмів біля Великої Новосілки і Водяного.

"На Придніпровському напрямку відбито шість ворожих штурмових дій російських окупаційних військ на лівобережжі Дніпра", – сказав речник Генштабу.