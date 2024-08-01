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Зеленський заявив, що не хоче бачити Китай посередником між Україною та РФ

Президент прагне від Піднебесної тиску на Кремль щодо завершення війни.

Зеленський заявив, що не хоче бачити Китай посередником між Україною та РФ
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Китай за бажання може змусити Росію зупинити війну, проте Київ не хоче, щоб Пекін став посередником у ймовірних переговорах. Таку заяву Президента України Володимира Зеленського цитує Reuters.

За словами глави держави, чим більшою і сильнішою є країна на міжнародній арені, тим потужніший тиск вона має чинити на Кремль. Тож Зеленський хотів би, щоб Китай, так само як США і Європейський Союз, тиснув на Путіну з метою завершення війни.

Росія, на переконання Президента, має взяти участь у роботі другого Саміту миру, який запланований до кінця року. Це робиться для того, щоб досягти "реальних результатів", сказав Зеленський.

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