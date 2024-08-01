Зеленський заявив, що не хоче бачити Китай посередником між Україною та РФ

Китай за бажання може змусити Росію зупинити війну, проте Київ не хоче, щоб Пекін став посередником у ймовірних переговорах. Таку заяву Президента України Володимира Зеленського цитує Reuters.

За словами глави держави, чим більшою і сильнішою є країна на міжнародній арені, тим потужніший тиск вона має чинити на Кремль. Тож Зеленський хотів би, щоб Китай, так само як США і Європейський Союз, тиснув на Путіну з метою завершення війни.

Росія, на переконання Президента, має взяти участь у роботі другого Саміту миру, який запланований до кінця року. Це робиться для того, щоб досягти "реальних результатів", сказав Зеленський.