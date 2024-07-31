Генштаб: найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку

Станом на 22:00 31 липня відбулося 117 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України удару двома ракетами та 62 авіаудари, скинувши 80 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 511 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог вісім разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Тихого та Вовчанська, де наразі тривають два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник провів сім наступальних дій біля Степової Новоселівки, Колесниківки, Берестового та Андріївки. Чотири атаки - зупинено, три - продовжуються.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники вісім разів атакували позиції українців поблизу Новосергіївки, Невського та Макіївки. Сім боїв - завершено, один - триває неподалік Невського.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили дві ворожі атаки у районах Івано-Дар'ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Сили оборони відбили шість атак, ще дві продовжуються у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни 20 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. Сімнадцять боєзіткнень завершено, ще три - тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилися 43 бої неподалік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Архангельське, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лисичне, Іванівське, Желанне, Сергіївка та Карлівка. Сили оборони відбили 25 атак, 18 - ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля біля Новоолександрівки та Желанного.

За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 259 окупантів, 75 з них - безповоротно. Також знищено гаубицю Д-30, три бліндажі, п’ять БПЛА, автотранспорт та п’ять одиниць спецтехніки. Крім цього, пошкоджено два танки, БМ-21 «Град», три гаубиці Д-30, сім одиниць автотранспорту та три одиниці спецтехніки.

На Курахівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Желанного, Костянтинівки, Карлівки та Парасковіївки. Вісім атак відбито, чотири - тривають.

На Времівському напрямку противник здійснив наступальні дії у бік Костянтинівки. Підрозділи наших військ відбили усі чотири атаки росіян неподалік Великої Новосілки.

На Придніпровському напрямку п’ять ворожих штурмів на позиції наших підрозділів на лівобережжі Дніпра також не мали успіху.

На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначили воїнів 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.