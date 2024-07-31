В Україні упорядкують адреси через Єдиний державний реєстр

Це дозволить систематизувати адресну інформацію та створити єдине достовірне джерело адресних даних.

Органи місцевого самоврядування розпочали верифікацію адрес в Єдиному державному реєстрі адрес (ЄДРА).

Про це повідомили у Мінрозвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що дані з Адресного реєстру мають велике значення для взаємодії між інформаційними системами, допомагають зменшити кількість помилок та протидіяти шахрайству щодо прав власності на нерухомість.

Метою верифікації є систематизація адресної інформації та створення єдиного достовірного джерела адресних даних, де кожен населений пункт, кожна вулиця, будівля чи споруда матимуть унікальний ідентифікатор і єдину правильну назву.

Верифікація складається з кількох кроків:

верифікація назв вулиць;

додавання геометрії вулиць;

додавання історичних та синонімічних назв вулиць;

додавання документів, що підтверджують існування адрес;

верифікація номерів адрес (будівлі);

в подальшому буде здійснено і верифікацію приміщень.

"Дані з Адресного реєстру мають велике значення для забезпечення взаємодії між інформаційними системами на різних рівнях управління та розв’язують проблему зменшення помилок в державних системах щодо адрес", – йдеться у повідомленні міністерства.

ЄДРА також сприятиме зменшенню можливості шахрайства щодо прав власності на нерухомість.

На сьогодні сформували 24 команди «менторів» у кожній області. Команди складаються із 71 фахівця ОВА, РДА та громад. Також навчили 1 360 фахівців ОМС, які отримали відповідний сертифікат про готовність до роботи та підтвердили свої навички.

Понад 954 громад вже пройшли теоретичне та практичне навчання, отримують доступи до кабінетів Адресного реєстру та розпочинають верифікацію адрес.

Нараз профільні експерти працюють над впровадженням Реєстру адміністративно-територіальних одиниць та Реєстру будівель та споруд.