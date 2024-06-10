Україна і Словаччина спростили відкриття автобусних маршрутів

Йдеться про про скасування норми щодо необхідності мати перевізнику паритетного партнера з іншої країни.

Україна і Словаччина домовилися про спрощення процедури відкриття міжнародних автобусних маршрутів між країнами.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Документ передбачає скасування норми щодо необхідності мати перевізнику паритетного партнера з іншої країни. Відповідне рішення було схвалено на засіданні Змішаної комісії 31 травня.

"Вимога наявністі паритетного партнера для відкриття маршруту ускладнює процедуру, створює бюрократичні перепони для перевізника та фактично ж не впливає на дотримання балансу на ринку двосторонніх пасажирських перевезень. Вдячний словацьким колегам за підтримку скасування цієї норми", – прокоментував заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Крім того, сторони домовилися розглядати заяви на відкриття маршрутів впродовж 30 днів, що значно прискорить процес відкриття та відповідно запуск нових маршрутів.

Словацька сторона наголосила, що в один день з однієї автостанції за одним міжнародним маршрутом може відправлятись лише один автобус.

У квітні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури домовилось із Міністерстом транспорту і морських справ Чорногорії про можливість безпаритетного виконання пасажирських перевезень для українських компаній.

Сторони погодили, що у разі якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут, то українська компанія може обслуговувати цей маршрут самостійно.