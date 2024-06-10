ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
ГоловнаСуспільствоЖиття

Україна і Словаччина спростили відкриття автобусних маршрутів

Йдеться про про скасування норми щодо необхідності мати перевізнику паритетного партнера з іншої країни.

Україна і Словаччина спростили відкриття автобусних маршрутів
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Україна і Словаччина домовилися про спрощення процедури відкриття міжнародних автобусних маршрутів між країнами.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Документ передбачає скасування норми щодо необхідності мати перевізнику паритетного партнера з іншої країни. Відповідне рішення було схвалено на засіданні Змішаної комісії 31 травня. 

"Вимога наявністі паритетного партнера для відкриття маршруту ускладнює процедуру, створює бюрократичні перепони для перевізника та фактично ж не впливає на дотримання балансу на ринку двосторонніх пасажирських перевезень. Вдячний словацьким колегам за підтримку скасування цієї норми", – прокоментував заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. 

Крім того, сторони домовилися розглядати заяви на відкриття маршрутів впродовж 30 днів, що значно прискорить процес відкриття та відповідно запуск нових маршрутів.

Словацька сторона наголосила, що в один день з однієї автостанції за одним міжнародним маршрутом може відправлятись лише один автобус. 

У квітні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури домовилось із Міністерстом транспорту і морських справ Чорногорії про можливість безпаритетного виконання пасажирських перевезень для українських компаній. 

Сторони погодили, що у разі якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут, то українська компанія може обслуговувати цей маршрут самостійно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies