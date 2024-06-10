У Нікополі російський дрон атакував мікроавтобус

У понеділок, 10 червня, в Нікополі Дніпропетровської області ворожий дрон атакував мікроавтобус. Унаслідок обстрілу постраждав цивільний.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Нікополі через атаку ворожого дрону постраждав 45-річний чоловік. У нього осколкові поранення", — повідомив глава адміністрації.
Також внаслідок атаки потрощений мікроавтобус.
Постраждалому чоловіку надали медичну допомогу, надалі лікуватиметься амбулаторно.
Інформація уточнюється.
- У неділю ввечері ворог двічі бив по Нікопольщині. З артилерії - по Марганецькій громаді, Дроном-камікадзе - по Покровській. Пошкоджено інфраструктуру.