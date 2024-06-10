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У Нікополі російський дрон атакував мікроавтобус

Постраждав 45-річний чоловік.

У Нікополі російський дрон атакував мікроавтобус
обстріл Нікополя
Фото: Сергій Лисак

У понеділок, 10 червня, в Нікополі Дніпропетровської області ворожий дрон атакував мікроавтобус.  Унаслідок обстрілу постраждав цивільний.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі через атаку ворожого дрону постраждав 45-річний чоловік. У нього осколкові поранення", — повідомив глава адміністрації. 

Також внаслідок атаки потрощений мікроавтобус. 

Постраждалому чоловіку надали медичну допомогу, надалі лікуватиметься амбулаторно. 

Інформація уточнюється.

  • У неділю ввечері ворог двічі бив по Нікопольщині. З артилерії - по Марганецькій громаді, Дроном-камікадзе - по Покровській. Пошкоджено інфраструктуру.
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