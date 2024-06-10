У Нікополі російський дрон атакував мікроавтобус

"У Нікополі через атаку ворожого дрону постраждав 45-річний чоловік. У нього осколкові поранення", — повідомив глава адміністрації.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У понеділок, 10 червня, в Нікополі Дніпропетровської області ворожий дрон атакував мікроавтобус. Унаслідок обстрілу постраждав цивільний.

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