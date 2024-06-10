Зеленський – про ситуацію в Сумській області: російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає

Сили оборони повністю контролюють ситуацію в Сумській області. Там триває активність російських диверсійних груп. Їх знищують, повідомив президент Володимир Зеленський.

У селі Рижівка росіяни провели провокацію. Наразі окупантів там немає.

"Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", – повідомив президент.

У Харківській області, за словами Зеленського, тривають наші контрударні дії.

"Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати, – запевнив він.

У Донецькій області ситуація найгірша. Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій.

На південних напрямках президент охарактеризував ситуацію як незмінну.

"Продовжуємо посилювати позиції", – сказав він.

Зеленський додав, що заслухав сьогодні головнокомандувача Сирського.

"Цей тиждень надзвичайно важливий для українських міжнародних позицій. Дипломатія, щоб досягати необхідних результатів, завжди повинна спиратися на ефективну силу. Саме тому зараз маємо вистояти проти будь-яких російських ударів та провокацій на фронті й у прикордонні. І маємо завдавати окупанту саме таких втрат, які наближають нашу українську перемогу на всіх рівнях", – зазначив президент.

Цього тижня, як відомо, в Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру, участь у якому візьмуть понад 100 країн і міжнародних організацій. Раніше попереджали, що Росія намагатиметься покращити позиції перед самітом.

Що в Сумській області

Учора голова Білопільської громади Юрій Зарко у коментарі Суспільному заперечив наявність російських військ у Рижівці. Заяву про захоплення села зробив чеченський президент, її підхопили прокремлівські медіа.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Коваленко сьогодні пояснив, що "росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є «супутником» російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють, ворог отримав вогневе ураження. Кадирівці – це інформаційна армія, ставка зроблена на інформаційну компоненту".