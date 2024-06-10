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Брати екснардепів-зрадників Медведчука та Козака отримали підозри від СБУ

Вони причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023.

Брати екснардепів-зрадників Медведчука та Козака отримали підозри від СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань зібрали докази злочинної діяльності Сергія Медведчука та Богдана Козака – братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді. Наразі всі четверо переховуються за межами України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023. Мова йде про умисно виведені "в тінь" мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн грн податків.

За оперативними даними, ці кошти були спрямовані для фінансування війни проти нашої держави.

"Для реалізації оборудки фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники. За їхньою вказівкою топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав третім особам. У такий спосіб учасники «схеми» ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію. Для цього директор і бухгалтер компанії вносили недостовірні відомості до фінансово-звітної документації", – йдеться в повідомленні.

Експертиза підтвердила факти завдання державі збитків на мільйони гривень та привласнення цих грошей на користь фігурантів.

На підставі зібраних доказів Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Дії їхніх спільників – директора і бухгалтера підконтрольної компанії, які перебувають в Україні, додатково кваліфіковано за ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу (службове підроблення). Триває розслідування.

Раніше в Києві затримали соратників Медведчука, які дискредитували Сили оборони у соцмережах.

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