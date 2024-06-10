Ворог за добу 523 рази вдарив по Запорізькій області, є руйнування

Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житла. Люди не постраждали.

Впродовж доби окупанти 523 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Ворог завдав авіаційні удари по Гуляйполю, Роботиному та Лобковому. Також 206 безпілотникіів різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

20 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку. А 294 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.