Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
В Україні скасували графіки відключення світла — ДТЕК
В Україні скасували графіки відключення світла — ДТЕК
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог за добу 523 рази вдарив по Запорізькій області, є руйнування

Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житла. Люди не постраждали.

Ворог за добу 523 рази вдарив по Запорізькій області, є руйнування
Іван Федоров
Фото: Вікі

Впродовж доби окупанти 523 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Ворог завдав авіаційні удари по Гуляйполю, Роботиному та Лобковому. Також 206 безпілотникіів різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

20 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку. А 294 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies