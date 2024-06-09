Майже щодня на цьому напрямку фіксують найбільшу кількість боїв.

Володимир Зеленський повідомив, що військово-політичне керівництво держави готує нові кроки з огляду на ситуацію на Покровському напрямку.

Про це Президент України сказав у вечірньому відеозверненні 9 червня.

"Максимум зусиль, щоб у вас та у всієї нашої армії було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем. Була вже сьогодні доповідь Головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова – ми готуємо наші нові кроки", - зазначив Зеленський.

Глава держави відзначив, що майже кожного дня на цьому напрямку фіксують найбільшу кількість боїв.

"Покровський напрямок, Донеччина. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня – найбільша кількість боїв. Лише за вчора понад 40 атак, сьогодні, на цей час, уже більш як 20", - повідомив Президент.