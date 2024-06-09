До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Уряд оновив умови бронювання працівників. Що змінилося
Уряд оновив умови бронювання працівників. Що змінилося
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський про Покровський напрямок: "Готуємо нові кроки"

Майже щодня на цьому напрямку фіксують найбільшу кількість боїв.

Зеленський про Покровський напрямок: "Готуємо нові кроки"
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський повідомив, що військово-політичне керівництво держави готує нові кроки з огляду на ситуацію на Покровському напрямку.

Про це Президент України сказав у вечірньому відеозверненні 9 червня.

"Максимум зусиль, щоб у вас та у всієї нашої армії було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем. Була вже сьогодні доповідь Головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова – ми готуємо наші нові кроки", - зазначив Зеленський.

Глава держави відзначив, що майже кожного дня на цьому напрямку фіксують найбільшу кількість боїв.

"Покровський напрямок, Донеччина. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня – найбільша кількість боїв. Лише за вчора понад 40 атак, сьогодні, на цей час, уже більш як 20", - повідомив Президент.

  • За даними Генштабу ЗСУ, станом на 19.30 9 червня на Покровському напрямку вже відбулися 23 боєзіткнення.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies