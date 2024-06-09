Із Росії вдалося повернути неповнолітню дівчину

Із Російської Федерації вдалося повернули ще одну неповнолітню. 17-річна Ілона вже перебуває у безпеці.

Про це повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.

"Попри низку складних викликів, команді Save Ukraine вдалося докласти максимум зусиль, і викрадена дівчина нарешті на рідній українській землі. Попереду – зустріч з мамою. Щасливі бути причетним до цієї неймовірної місії", – прокоментував Кулеба у телеграмі.

Як можна зрозуміти із відео, дівчина повернулася на територію України із твариною – котом.