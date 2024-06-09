На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Уряд оновив умови бронювання працівників. Що змінилося
Уряд оновив умови бронювання працівників. Що змінилося
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
ГоловнаСуспільствоВійна

Із Росії вдалося повернути неповнолітню дівчину

17-річну дівчину повернула команда Save Ukraine.

Із Росії вдалося повернути неповнолітню дівчину
Повернена 17-річна дівчина
Фото: Скріншот відео із телеграму Миколи Кулеби

Із Російської Федерації вдалося повернули ще одну неповнолітню. 17-річна Ілона вже перебуває у безпеці. 

Про це повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.

"Попри низку складних викликів, команді Save Ukraine вдалося докласти максимум зусиль, і викрадена дівчина нарешті на рідній українській землі. Попереду – зустріч з мамою. Щасливі бути причетним до цієї неймовірної місії", – прокоментував Кулеба у телеграмі.

Як можна зрозуміти із відео, дівчина повернулася на територію України із твариною – котом. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies