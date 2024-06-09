Розвідка: Росія могла втратити два винищувачі Су-57

Росія могла втратити не один багатоцільовий винищувач Су-57, а два.
Таку заяву в етері телемаратону зробив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
За його словами, також є інші втрати в росіян.
"Є дані, які продовжують уточнювати. Є попередня інформація про те, що уражених літаків Су-57 могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів...", - сказав Юсов.
Він підкреслив, що Росія використовує такі винищувачі для обстрілів української цивільної інфраструктури. Кількість Су-57 РФ приховує, але українська розвідка попри це має необхідні дані.
Юсов зазначив, що "ми констатуємо сам факт ураження".
"Головне управління розвідки не коментує засоби ураження. Як і офіційно, що це була за операція і чия. Ну, але висновки кожен може робити сам", - додав представник ГУР.
- ГУР уперше в історії уразило 8 червня цього року багатоцільовий винищувач РФ Су-57 на території аеродрому “Ахтубінськ” в Астраханській області.
- Цей винищувач здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.