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На схилі гори Піп Іван Мармароський прикордонники знайшли труп чоловіка

Тіло чоловіка знайшов місцевий мешканець біля кордону з Румунією.

На схилі гори Піп Іван Мармароський прикордонники знайшли труп чоловіка
гори
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Уранці 9 червня на схилі гори Піп Іван Мармароський в Закарпатській області біля кордону з Румунією місцевий мешканець виявив труп людини. 

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

"Сьогодні вранці військовослужбовці відділу прикордонної служби "Ділове" Мукачівського прикордонного загону виявили неподалік від кордону тіло людини без ознак життя", — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблого на схилі гори Піп Іван Мармароський спершу виявив місцевий мешканець. 

Прикордонники викликали до місця події співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції.

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