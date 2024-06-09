На схилі гори Піп Іван Мармароський прикордонники знайшли труп чоловіка

Уранці 9 червня на схилі гори Піп Іван Мармароський в Закарпатській області біля кордону з Румунією місцевий мешканець виявив труп людини.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

"Сьогодні вранці військовослужбовці відділу прикордонної служби "Ділове" Мукачівського прикордонного загону виявили неподалік від кордону тіло людини без ознак життя", — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблого на схилі гори Піп Іван Мармароський спершу виявив місцевий мешканець.

Прикордонники викликали до місця події співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції.