Головне за ніч та ранок неділі, 9 червня: ураження російського винищувача Су-57, 26 знищених ворожих танків

Бої на Куп'янському напрямку,втрати окупантів, ворожі обстріли, день без відключень.

ГУР вперше в історії уразило багатоцільовий винищувач РФ Су-57 на території аеродрому “Ахтубінск” в Астраханській області.

Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України з посиланням на супутникові знімки стоянки літака на аеродромі. "8 червня 2024 року на території аеродрому “Ахтубінск” в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57", — ідеться у повідомленні.

На знімках видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже восьмого біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.

Су-57 ― найсучасніший винищувач Росії, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

Російські військові атакували з реактивних систем залпового вогню Невське та Куземівку Луганської області. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Невське, Стельмахівку та Куземівку окупанти обстріляли з мінометів та зі ствольної артилерії. По Невському та Куземівці вони вдарили з реактивних систем залпового вогню. По Новоєгорівці – некерованими авіаційними ракетами", – розповідає Лисогор.

За його словами, "загарбники штурмували позиції українських військових поблизу Андріївки, Греківки, Макіївки та Невського".

На Куп’янському напрямку упродовж доби ворог втратив 87 осіб вбитими та пораненими. Знищено бойову броньовану машину, автомобіль та протитанковий ракетний комплекс противника.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1270 окупантів, 26 ворожих танків, 60 артсистем та п'ять одиниць спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 518 560 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Військовослужбовці зі зведеної групи спецпідрозділу СБУ оголосили збір на купівлю ударного дрона, який виконуватиме завдання на Харківському напрямку.

Наразі вже зібрано 141 000 з 450 000 грн.

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Посилання на банку

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Згідно з оновленою інформацією від Укренерго, сьогодні, 9 червня, всі графіки відключень електроенергії скасовані.

9 червня вдасться пройти день без графіків відключень електроенергії, тому їх скасували для побутових та промислових споживачів, повідомила компанія ДТЕК.

Скасування графіків повʼязане зі зниженням споживання у вихідний день та поверненням у роботу енергоблока атомної електростанції.

Водночас у ДТЕК наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою і закликали споживати світло ощадливо.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!