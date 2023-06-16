Елітний український підрозділ влаштовує нічне "пекло" для окупантів, завдаючи ударів дронами, - CNN

Журналіст відвідав позицію українських військових, яка знаходиться у покинутій "коробці" будівлі на Запоріжжі.

Елітний український підрозділ влаштовує нічне "пекло" для російських окупантів на Запорізькому напрямку, завдаючи ударів дронами. Українські захисники працюють і вдень, і вночі, щоби ворога було знищено.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

Журналіст відвідав позицію українських військових, яка знаходиться у покинутій "коробці" будівлі.

"Подарунки" загарбникам в основному доставляються вночі, тому невеликий екран на пульті дистанційного керування дроном є єдиним джерелом світла в укритті, тоді як безпілотник, який знаходиться за кілька кілометрів, готується скинути 16-кілограмову вибухівку на російську позицію.

"Цей момент ми називаємо "з України з любов'ю", – каже старший офіцер аеророзвідки, підрозділ якого складається із співробітників Служби безпеки України та Патрульної поліції.

Всебічна підготовка включає запуск різних безпілотників-розвідників у бік російських позицій, а також використання додаткових розвідувальних даних від інших українських підрозділів, доки вони не отримають повне уявлення про мету.

"Розвідкою виявлено вогневу позицію противника, яка використовується для знищення техніки сил оборони України. Сьогодні її буде знищено", – зазначив захисник із позивним "Банкір".

Вся операція ретельно спланована, щоб приховати їхні сліди і гарантувати, що їхні позиції залишаться прихованими від російського спостереження та артилерії, доки вони завдають удару.

Вже на місці вони готують дрон – великий квадрокоптер українського виробництва – та вибухівку, яку скидають на російські позиції. Пристрій може нести корисне навантаження до 20 кг, але іноді вони роблять саморобний вибуховий пристрій. Цього разу українські захисники використовували для цього снаряд, залишений російськими військами, коли вони втекли з Херсона.

Нічні місії, подібні до цієї, досі були визначальною рисою початкових етапів українського контрнаступу, особливо в південній частині країни. Українські удари можуть трясти будівлі аж до міста Запоріжжя, а вибухи освітлюють небо, незважаючи на те, що місто знаходиться приблизно за 48 км від лінії фронту.

"Ми справді хочемо помститися за все зло, яке вони нам завдали", – наголосив "Банкір".

Нагадаємо, раніше бійці СБУ за допомогою ударних дронів знищили техніку та піхоту окупантів.