Мешканці підтоплених районів отримають разову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень

Уряд виділив понад 980 млн гривень на компенсації за зруйноване житло на Херсонщині.

Сьогодні Уряд провів виїзне засідання на Херсонщині. Було прийняте рішення виділити понад 980 млн гривень із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій за пошкоджені та зруйновані внаслідок повені будинки на Херсонщині.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Telegram.

Також Кабмін виділив 60 млн грн для виплати одноразової державної допомоги постраждалим від повені у розмірі 5 тис. грн.

"Спрямовуємо 6,6 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію понад 150 проєктів у восьми областях України. Це ремонти та будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових будинків, будівництво та реконструкція водогонів і каналізації, тепломереж, буріння артезіанських свердловин. Направляємо ще 4,4 млрд грн субвенції місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію об’єктів соціальної, культурної, житлово-комунальної сфери. З них майже 460 млн грн для Херсонщини й понад 190 млн — для Миколаївщини", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що мешканці підтоплених районів отримають грошову допомогу. Крім того, евакуйовані херсонці отримають право на отримання допомоги як внутрішньо переміщені особи.