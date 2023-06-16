Ракетна атака РФ: Україна не потребує альтернативних "мирних планів", – Єрмак

Ракетна атака Росії відбулася саме тоді, коли до столиці приїхали лідери африканських країн з “миротворчою місією”.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не потребує альтернативних "мирних планів", зокрема, з огляду на сьогоднішню масштану ворожу ракетну атаку на Україну.

“Чергова терористична атака на столицю відбита. Повітряні сили збили 6 ракет “Калібр” та 6 “Кинджалів”, а ще БПЛА росіян. Ракетна атака Росії відбулася саме тоді, коли до столиці приїхали лідери африканських країн”, – написав Андрій Єрмак.

Він зазначив, що Путін хоче продемонструвати, що він готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав, йому фактично байдуже, оскільки він відчуває повну безкарність. І на місці лідерів африканських країн може опинитися будь-хто.

“Ми пам‘ятаємо, що ракети летіли також тоді, коли до України прибув президент США Джо Байден, а також Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Світ має зрозуміти, що зараз необхідна консолідація і максимально жорстка позиція щодо Росії. Потрібно показати силу державі, яка підриває глобальну безпеку і діє терористичними методами”, – зауважив Єрмак.

Глава Офісу президента заявив, що Україна та союзники повинні об‘єднатися навколо Формули миру Президента Володимира Зеленського. Він підкреслив, що альтернативи їй не існує. Обговорити подальші кроки треба на Глобальному саміті миру.

“Лише сильна дипломатія і сильна позиція може покласти край тероризму Росії. Бо це стосується кожного, кожної держави, яка хоче існувати і зберегти світовий порядок”, – підсумував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, очільник українського МЗС заявив, що найбільша за останні тижні ракетна атака по Києву – це послання Африці, що Росія хоче війни, а не миру.

Ракетна атака на столицю відбувається під час перебування в ній "миротворчої місії" лідерів пʼяти країн Африки.