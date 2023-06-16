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ППО збила 12 ракет, з них шість – аеробалістичні

Також збито два розвідувальних БпЛА. 

ППО збила 12 ракет, з них шість – аеробалістичні
Ілюстративне фото
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Під час російської атаки 16 червня протиповітряна оборона збила, за попередніми даними, 12 ракет. Також знищено два розвідувальних безпілотника. 

З них шість – аеробалістичні. Про це повідомили в Повітряних силах

За попередніми даними знищено: 

  • 6 аеробалістичних ракет “Кинджал”;
  • 6 крилатих ракет “Калібр”; 
  • 2 розвідувальних БпЛА.

Пуски "Калібрів" відбувалися з Чорного моря. Уже після цього ворог запустив балістичні ракети. Була загроза для Києва і області та західних регіонів. Повітряний напад відбувся у той час, як у Києві з візитом перебуває "миротворча" місія лідерів країн Африки. 

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