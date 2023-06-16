ППО збила 12 ракет, з них шість – аеробалістичні

Під час російської атаки 16 червня протиповітряна оборона збила, за попередніми даними, 12 ракет. Також знищено два розвідувальних безпілотника.
З них шість – аеробалістичні. Про це повідомили в Повітряних силах.
За попередніми даними знищено:
- 6 аеробалістичних ракет “Кинджал”;
- 6 крилатих ракет “Калібр”;
- 2 розвідувальних БпЛА.
Пуски "Калібрів" відбувалися з Чорного моря. Уже після цього ворог запустив балістичні ракети. Була загроза для Києва і області та західних регіонів. Повітряний напад відбувся у той час, як у Києві з візитом перебуває "миротворча" місія лідерів країн Африки.