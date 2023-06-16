Найбільша за останні тижні ракетна атака по Києву – це послання Африці, що Росія хоче війни, а не миру, – Кулеба

Сьогодні РФ проводить чергову масштабну ракетну атаку на Україну. Також сьогодні в нашій країні перебувають з візитом лідери п’яти африканських країн.

Найбільша за останні тижні ракетна атака по Києву – це послання Африці, що Росія хоче війни, а не миру.

Про це глава українського МЗС Дмитро Кулеба написав у Twitter.

“Путін “зміцнює довіру”, завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети - це послання Африці: Росія хоче більше війни, а не миру”, – написав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні у Києві пролунав вибух, в місті і області балістична загроза. На столицю летять нові ракети.

Повітряна тривога оголошена по всій країні. Крім балістичних ракет, ворог випустив і крилаті ракети "Калібр".

Ракетна атака на столицю відбувається під час перебування в ній "миротворчої місії" лідерів пʼяти країн Африки.

Попередню атаку столиця пережила вночі 13 червня – працювала ППО, влучань не було.