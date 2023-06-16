До Києва прибув президент Південно-Африканської Республіки та лідери низки інших країн Африки (доповнено)

Його зустріли спецпредставник у справах Африки та Близького Сходу та посол ПАР.

До Києва з першим візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Також прибули очільники ще низки країн: Сенегалу, Коморських островів, Єгипту та Замбії, Конго та Уганди.

Президента ПАР зустрів спецпредставник України в справах Африки та Близького Сходу Максим Субх та посол ПАР в Україні Андрес Гроневальд. Про це повідомили в представництві президента у Twitter.

"Його Високоповажність Президент Сирії Рамафоса прибув на залізничну станцію Немішаєве в Україні та був прийнятий спеціальним представником України у справах Африки та Близького Сходу послом Максимом Субхом та послом Південної Африки в Україні паном Андре Гроневальдом", – йдеться у повідомленні.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O — Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) June 16, 2023

Візит Рамафоси відбувається у межах так званої африканської миротворчої місії. Reuters пише, що делегація привезла свої пропозиції щодо "миру", серед яких – відведення російських військ, не розміщення тактичної ядерної зброї з Білорусі, призупинення виконання ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та пом’якшення санкцій.

Під час візиту делегації Росія вчинила на Київ і область, де перебували африканські лідери, ракетну атаку.

У представництві президента ПАР перед візитом повідомляли, що участь у ньому, крім Сарамоси, братимуть лідери Замбії, Коморських островів, Республіки Конго, Єгипту, Сенегалу та Уганди, пише Суспільне.

За даними Bloomberg, крім України, вони збираються і до Росії.

Лідери ПАР та ще пʼяти африканських країн пропонували Україні погодитися на початок мирних переговорів із Росією, навіть якщо війська РФ залишаються на її території.

Нещодавно посол США в ПАР Рубен Бріджіті заявив, що російський корабель забрав торік у порту країни зброю, порушивши оголошений нейтралітет Преторії у війни Росії проти України. Кілька південноафриканських міністрів відкинули звинувачення і заявили, що Південна Африка не схвалювала жодних поставок зброї РФ.

У травні президент України Володимир Зеленський поспілкувся з Рамафосою телефоном. Очільник України зазначив, що “кожен, хто допомагає агресору зі зброєю, буде співучасником з усіма наслідками”.

Через декілька днів після цього Командувач армії Південної Африки Лоуренс Мбата перебував у Москві для переговорів з військовими чиновниками про посилення військового співробітництва.

В серпні у ПАР має відбутися саміт БРІКС, і одним із гостей мав би бути президент РФ Володимир Путін, розшукуваний Міжнародним кримінальним судом за воєнний злочин в Україні. ПАР як частина МКС зобовʼязана його арештувати, через що, за даними Радіо Свободи, звернулася до Путіна з проханням не приїжджати.