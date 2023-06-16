Великобританія виділить 60 млн фунтів стерлінгів у фонд НАТО для України

Пакет підтримки забезпечує безпечний зв'язок, пайки для військових, паливо, медикаменти, броню, зимовий одяг та спорядження для протидії мінним та хімічним та біологічним загрозам.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес оголосив про виділення 60 мільйонів фунтів стерлінгів для Комплексного пакету допомоги НАТО (CAP) для України.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

CAP – спосіб організації підтримки НАТО Україні з 2016 року. Це фінансування підтримує широкий спектр програм із нарощування потенціалу, які зосереджені на ключових галузях, включаючи кібернетику та логістику.

Наразі загальний внесок Великобританії з лютого минулого року перевищив 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

Пакет підтримки забезпечує безпечний зв'язок, пайки для військових, паливо, медикаменти, броню, зимовий одяг та спорядження для протидії мінним та хімічним та біологічним загрозам.

"Міжнародна спільнота працює разом, щоб забезпечити стабільну Європу, включаючи нашу критично важливу інфраструктуру, та підтримати Україну. Цей новий внесок у фонд НАТО для України є частиною нашого постійного зобов'язання щодо надання Україні необхідного обладнання та навчання", - сказав Воллес.

Нагадаємо, Україна отримає від США додаткову гуманітарну допомогу на $205 млн. Рада міністрів Бельгії схвалила 15-ий пакет допомоги Україні, до якого увійшла, зокрема, бронетехніка. А Швеція виділяє 12-ий пакет військової допомоги на майже 250 млн крон. У ньому передбачено тренування українських пілотів та пов'язаного з ними авіаційного персоналу на винищувачах JAS 39 Gripen.