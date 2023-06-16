Російські окупанти засудили активіста “Кримської солідарності” Ансара Османова до 20 років позбавлення волі

Сьогодні, 16 червня, Південний окружний військовий суд засудив активіста “Кримської солідарності” Ансара Османова на 20 років позбавлення волі. Перші 5 років він має провести у в'язниці.

Про це повідомляє “Кримська солідарність”.

Ансара Османова російські окупанти звинувачують в організації діяльності ісламської політичної організації Хізб ут-Тахрір, яка заборонена в Росії.

Втім, ця організація вільно діє в Україні та інших країнах світу.Також Ансар Османов був учасником руху “Кримська солідарність” і регулярно відвідував суди з політично вмотивованих справ.

До арешту Османов працював художником-різьбярем по дереву, він батько п'ятьох дітей.

Водночас, правозахисники вважають, що це рішення винесене необґрунтовано, з порушенням гласності та рівності сторін. У закритому процесі брала участь лише сторона обвинувачення - ФСБ.

Суд виніс вирок на 2 роки більше, ніж просив прокурор, який наполягав на 18 роках позбавлення волі для Османова.

Раніше повідомлялось, що ув’язнений у Керченській виправній колонії №2 журналіст Владислав Єсипенко зазнає психологічного тиску з боку окупаційної адміністрації. На зв’язок з родиною Владислав виходить у найкращому випадку раз на місяць через тюремний зв’язок, який до того ж прослуховується адміністрацією колонії.