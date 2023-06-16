Також побиті три газопроводи і лінія електропередач.

Російські окупанти декілька разів обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.

Як повідомив очільник області Сергій Лисак, вороги використали важку артилерію.

"Через удари, які росіяни нанесли вранці та пообіді, в місті пошкоджені 17 приватних будинків та 16 господарських споруд. Побиті 3 газопроводи і лінія електропередач. Люди вціліли", - розповів Лисак.

Він додав, що надвечір загарбники знову накрили місто вогнем.

"Під час останнього обстрілу Нікополя загинув 81-річний чоловік. Постраждала жінка 78 років. У неї осколкове поранення. На місці атаки працюють рятувальники", - додав очільник області.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, 16 травня росіяни знову обстріляли Херсон. Прокуратура ввечері повідомила про понад два десятки поранених.

Того ж дня окупанти обстріляли з мінометів Сумщину. Постраждали діти.