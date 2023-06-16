У Брюсселі завершилася дводенна зустріч міністрів оброни країн-членів НАТО. Про що домовилися

Очікують, що НАТО матиме понад 300 000 військовослужбовців у стані підвищеної готовності за підтримки значних повітряних та морських сил.

Міністри оборони країн НАТО завершили дводенні зустрічі в Брюсселі у п'ятницю, 16 червня, з метою підготовки до Вільнюського саміту у липні.

Про це ідеться на сайті Альянсу.

За словами генсека Єнса Столтенберга, НАТО працює над багаторічним пакетом із значним фінансуванням для проведення Саміту, а також працює над створенням нової Ради України, де Україна та союзники консультуватимуться та вирішуватимуть питання безпеки на рівноправній основі.

"Наша мета - провести перше засідання нової Ради у Вільнюсі з президентом Зеленським", - сказав Столтенберг.

Міністри оборони на зустрічі погодили нову ротаційну модель протиповітряної та протиракетної оборони. Також вони узгодили суттєве збільшення боєздатності цілей у питанні боєприпасів, розглянули План дій НАТО з оборонного виробництва та заходів щодо об'єднання попиту, нарощування потенціалу та підвищення оперативної сумісності та взаємозамінності.

Столтенберг сказав - він очікує, що союзники з НАТО візьмуть на себе більш амбітні зобов'язання щодо інвестицій в оборону у Вільнюсі, встановивши 2% ВВП на витрати на оборону як мінімальну, а не як стелю.

Також зустрілася Група ядерного планування НАТО, щоб обговорити ядерні аспекти поточної безпеки і поточну адаптацію ядерного стримування Альянсу.

На прийдешньому саміті у Вільнюсі союзники також зроблять кроки щодо подальшого зміцнення стримування та оборони, зокрема, за допомогою нових регіональних планів. Столтенберг наголосив, що вперше із часів холодної війни країни"повністю пов'язують планування нашої колективної оборони з плануванням наших сил, засобів і засобів управління і контролю" і що НАТО матиме понад 300 000 військовослужбовців у стані підвищеної готовності за підтримки значних повітряних та морських сил.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, міністри оборони країн НАТО на зустрічі в Брюсселі не змогли дійти згоди щодо перших оборонних планів альянсу після закінчення холодної війни. Хоча ці плани не були офіційно схвалені, вони можуть стати частиною низки підсумків Вільнюського саміту в липні.

А ось новий формат співпраці між Україною та Північноатлантичним альянсом може запрацювати вже з липня, на саміті НАТО у Вільнюсі, або після нього. Йдеться про Раду Україна-НАТО, створення якої нещодавно анонсував генсек блоку Єнс Столтенберг. Натомість чинний формат взаємодії, створена в 1997 році Комісія Україна-НАТО, відійде в минуле.