Помер військовий аналітик США, який викрив масштаби участі США у війні у В'єтнамі

У США помер військовий аналітик Деніел Еллсберг, який викрив масштаби участі США у війні у В'єтнамі, передає BBC.

92-річний Еллсберг помер від раку підшлункової залози.

Аналітик консультував Білий дім щодо ядерної стратегії та оцінював війну у В'єтнамі для Міністерства оборони. Отримана інформація його гнітила і наштовхнула на роздуми, що якби суспільство її отримало, то тиск на політиків з вимогою припинити війну міг би стати непереборним.

У результаті з'явилася публікація документів Пентагону - це 7000 сторінок, які викривали обмани багатьох президентів США.

Через злив так званих "Документів Пентагону" 1971 року його називали "найнебезпечнішою людиною Америки". Цю справу розглядали у Верховному суді, оскільки адміністрація тодішнього президента Ніксона намагалася заблокувати публікацію матеріалів у New York Times.

Влада США вважала це шпигунством, яке поставило під загрозу національну безпеку. Однак Верховний суд США ухвалив рішення на користь свободи преси. Згодом звинувачення у шпигунстві проти аналітика зняли. А справа проти Еллсберга створила прецедент, після скандалу жоден уряд США не намагався заборонити документ з міркувань національної безпеки.

До речі, під час інтерв'ю в грудні 2022 року Еллсберг сказав BBC Hardtalk, що був секретним "резервом" витоку документів Wikileaks.

Нагадаємо, раніше ФБР арештувала 21-річного військового Повітряної національної гвардії за підозрою у "витоку" секретних даних Пентагону - найбільшого за десятиріччя витоку секретної інформації США.

Міністр оборони США Ллойд Остін на тлі скандалу через викрадення таємниць пообіцяв переглянути "доступ до розвідданих, підзвітність і процедури контролю" Пентагону, щоб переконатися, що подібний витік ніколи не повториться.