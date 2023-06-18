Україна втратила в боях менше 10% західної техніки, - естонська розвідка

Цей показник може зрости, оскільки втрати техніки є неминучим наслідком будь-яких наступальних дій.

У боях проти російських окупантів Україна втратила менше 10% військової техніки, наданої західними країнами.

Про це повідомив начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, передає "Європейська правда" із посиланням на ERR.

Гросберг зазначив, що цей показник може зрости, оскільки втрати техніки є неминучим наслідком будь-яких наступальних дій. Він додав, що західна техніка краще захищає військовослужбовців і навіть якщо вона виходить з ладу, екіпажі часто виживають, не отримуючи серйозних поранень.

Гросберг розповів, що українські підрозділи, які готували протягом останніх шістьох місяців, не брали участі в останніх бойових діях.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що Україна теж зазнає втрат у техніці в рамках контрнаступу, але у ЗСУ є достатньо озброєнь, щоб продовжувати воювати.

Нагадаємо, раніше експосол США в Росії та співголова міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ Майкл Макфол розповів, що адміністрація Байдена та інші західні країни НАТО не почули його пропозицій щодо завершення війни цього року.

"Я хотів, щоб уся зброя, яка б забезпечила перемогу, була вже відправлена. Вони вирішили інакше. Це їхнє рішення, не моє", - сказав Макфол.