ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes

Австралія подарувала Україні "дивні на вигляд" вантажівки для піхоти із вантажним відсіком замість пасажирського, котрий може перевозити людей.

Про це пише Forbes.

"Прагнучи підтримати українські військові зусилля, країни схильні віддавати будь-яку запасну військову техніку, яку вони мають, і вірять, що українці знайдуть їй застосування”, - пише видання. Йдеться про вантажні машини ALV на базі бронетранспортерів М-113.

ALV - не єдиний вантажний варіант класичного М-113, БТР американської розробки, який широко використовувався протягом 60 років. Особливою популярністю користується британський вантажний варіант М-113, М-548.

Але там, де британці створили M-548, позбавивши конструкції M-113 до гусениць і трансмісії та додавши виготовлений на замовлення відсік для екіпажу та закрите вантажне ліжко, австралійці просто вирізали задню половину, що залишає відкрите "ліжко" для екіпажу.

"У результаті вийшов брутально простий броньований вантажний автомобіль, який настільки ж універсальний, як і потворний. 20-тонний ALV з двома екіпажами з дизельним двигуном потужністю 350 кінських сил має бути здатний перевозити щонайменше п'ять тонн вантажу. Але цим вантажем не обов’язково повинні бути припаси чи боєприпаси. Це можуть бути люди", - йдеться в матеріалі.

"БТРи - бойові таксі. Вони транспортують піхоту до краю поля бою, а потім висаджують її для бою пішки. У цій ролі дивак ALV має працювати просто чудово", - додає Forbes.

Нагадаємо, раніше уряд Австралії також повідомляв про надання Україні додаткових безпілотних авіаційних системи для розвідки на полі бою, а також про участь фахівців Сил оборони Австралії у навчальній програмі для українських військових.

Черговий пакет безпекової допомоги Україні уряд Австралії оголосить у липні.

Також у травні Австралія запровадила новий пакет санкцій та заборону на експорт до Росії.