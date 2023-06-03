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​Залізнична катастрофа в Індії: кількість жертв сягає декількох сотень

Місцева влада називає аварію найбільш смертоносною за останні два десятиліття.

​Залізнична катастрофа в Індії: кількість жертв сягає декількох сотень
Фото: Twitter/

В індійському штаті Одіша 2 червня трапилася масштабна залізнична катастрофа - надшвидкий експрес Howrah, що курсує з Бенґалуру до Говри, зіткнувся з експресом Coromandel Express, який курсує з Колкати до Ченнаю, передає Reuters.

Станом на ранок 3 червня, кількість загиблих сягнула 288 осіб, поранених - понад 850.

Місцева влада називає аварію найбільш смертоносною за останні два десятиліття. Пожежна служба Одіші заявила, що рятувальні роботи все ще тривають. На місці працюють понад 200 карет "швидкої", також мобілізували ще сотню лікарів до 80, які працювали на місці трагедії.

Влада надала суперечливі відомості про те, який поїзд зійшов із рейок першим, щоб "заплутатися" з іншим. Деякі ЗМІ припускають, що в катастрофі також брав участь вантажний потяг. Тим часом в індійському Міністерстві шляхів сполучення заявили, що розпочали розслідування інциденту.

Як повідомляє АР, від 10 до 12 вагонів одного поїзда зійшли з рейок, а уламки деяких пошкоджених вагонів впали на сусідні колії. У ці уламки врізався інший пасажирський потяг, що рухався із протилежного напрямку, внаслідок чого його три вагони також зійшли з рейок.

За повідомленням Press Trust of India, був задіяний і третій вантажний поїзд, але не було підтвердження цього від керівництва залізниці.

Нагадаємо, цьогоріч у березні через зіткнення двох потягів на півночі Греції загинуло щонайменше 36 людей, десятки людей отримали поранення.

Раніше у Чехії зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті аварії постраждали близько 50 осіб.

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