Після шквалу критики з боку США та Європейського Союзу президент Польщі Анджей Дуда запропонує зміни до суперечливого закону про вплив Росії, пише Bloomberg.

Закон може призвести до того, що лідер опозиції країни, очільник політичної партії “Громадянська платформа” Дональд Туск опиниться під слідство напередодні вирішальних виборів.

Пропозиції включатимуть зменшення повноважень комісії, створеної для розслідування російського втручання, накладати покарання. Дуда також намагатиметься виключити законодавців від участі в комітеті з дев’яти осіб та змінити процес апеляції.

“Цей крок є спробою розрядити конфлікт, що наростає, викликаний законопроєктом, який Дуда підписав у понеділок. Відтоді США та ЄС заявили, що комісією можуть зловживати, щоб вплинути на голосування, яке очікується в жовтні”, − зазначає видання.

Нагадаємо, Дуда відправив закон на розгляд до Конституційного суду. Законопроєкт передбачає зараз, що спеціальна комісія проаналізує офіційні документи, випадки передання інформації третім особам, ухвалення "шкідливих рішень" тощо у період з 2007 по 2022 рік. Комісія також матиме повноваження скасувати адміністративні рішення, ухвалені внаслідок російського впливу; заборонити виконання функцій, пов'язаних із розпорядженням державними коштами, на строк до 10 років, а також анулювати допуск до державної таємниці на 10 років.

Польські опозиційні сили вважають, що комісія буде інструментом тиску і переслідування.

У Держдепартаменті США вважають, що закон може бути використано для втручання у вибори цього року. Європейська народна партія − найбільша політична група Європарламенту хоче ініціювати в інституції дебати щодо суперечливого закону.