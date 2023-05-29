Польща розслідуватиме російський вплив за останні 15 років

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про створення державної комісії з розслідування російських впливів в Польщі в 2007-2022 роках, відправивши після цього цей закон на розгляд Конституційного суду.

Про це глава польської держави заявив під час пресконференції у Варшаві, передає Укрінформ.

За його словами, російські впливи в Європі викликали турбулентність на континенті і їх наслідком стали російська агресія проти України, енергетичні та інші проблеми. На його переконання, ці впливи потребують вивчення. Відтак, він попросив прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, аби він порушив питання щодо розслідування російських впливів у Європі на Європейській раді.

“На мій погляд, таку комісію, такого типу орган слід створити на європейському рівні, щоб розслідувати вплив Росії також у європейських інституціях”, - підкреслив Дуда.

На його переконання, громадська думка в Польщі повинна знати про російський вплив РФ на політичне життя в Польщі за останні два десятиліття.

“Тому я також, у нас в Польщі, вирішив підписати закон, який нещодавно прийнятий у польському парламенті, що стосується створення спеціальної державної комісії щодо розслідування російського впливу на аспекти, пов’язані з безпекою Польщі протягом останніх двох десятиліть”, - зазначив Дуда.

Водночас він додав, що після цього він направить закон на розгляд Конституційного суду, аби розвіяти усілякі сумніви, що з’являються навколо функціонування цього документу.

Польські опозиційні сили виступають проти створення комісії у такому вигляді, підкреслюючи, що вона буде інструментом тиску і переслідування опозиції. Маршалок Сенату Польщі Томаш Гродзький заявив, що це рішення Дуди є “cкандальним та ганебним” і загрожує демократичному функціонуванню.

14 квітня Сейм схвалив закон про створення Державної комісії з розслідування російських впливів у Польщі. Згодом, 11 травня, Сенат скасував цей закон. Проте, 26 травня Сейм подолав вето Сенату, в якому більшість має опозиція.

Нагадаємо, що 9 травня у Варшаві активісти не дали послу РФ Андрєєву покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів.