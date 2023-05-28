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У Росії хочуть примусити людей більше працювати на фронтові потреби, - британська розвідка

Зокрема, обговорюють перехід на шестиденний робочий тиждень.

У Росії хочуть примусити людей більше працювати на фронтові потреби, - британська розвідка
Газпромнефть -Московський нафтопереробний завод, 4 квітня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

У Росії почастішали заклики до примусу людей працювати на потреби війни, що нагадує радянський підхід.

Про це йдеться у огляді Міноборони Британії, який оприлюднено у Twitter у неділю, 28 травня.

"Протягом останніх тижнів тон публічних дебатів у Росії перейшов від простого покарання тих, хто критикує війну в Україні, до закликів до громадян активно жертвувати собою на підтримку військових зусиль", – йдеться у огляді. 

Зокрема, російські ЗМІ та бізнес-групи звернулися до Міністерства економіки з проханням надати дозвіл на шестиденний робочий тиждень з огляду на економічні вимоги війни. 21 травня російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що громадяни повинні працювати на заводах з виробництва боєприпасів по дві години щодня після своєї роботи.

"Зміна тональності розмов перегукується з радянським відчуттям суспільного примусу", – уточнили аналітики.

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Раніше у британській розвідці повідомили, що Росія, ймовірно, забороняє високопосадовцям звільнятися з посад, поки триває “спеціальна військова операція” проти України.

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