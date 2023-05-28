У Запорізькій області внаслідок російських атак постраждали чотири людини

У Запорізькій області за минулу добу російські окупанти поранили чотирьох мирних жителів, пошкодили 12 цивільних об'єктів.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"77 обстрілів за минулу добу здійснили рашисти по Запорізькій області. 21 населений пункт постраждав від ворожого вогню. Наразі зафіксовано 12 нових руйнувань цивільних об'єктів", - написав він.

Від авіаударів постраждали Новоданилівка, Червоне та Новоселівка. Чотири атаки з безпілотників здійснено на Малу Токмачку та Ольгівське. Удари з РСЗВ прийшлися по Кам'янському та Єгорівці.

68 артилерійських обстрілів були націлені на Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Малинівку, Павлівку та інші прифронтові села.

"Чотири мирні жителі отримали мінно-вибухові травми: у с. Плавні 74-річний чоловік травмований під час чергової атаки, у Степногірську постраждали чоловіки 51 та 58 років, у Гуляйполі - 39-річний місцевий житель. Поранені перебувають під медичним наглядом", - додав Малашко.

Нагадаємо, вчора вдень росіяни з “Градів” обстріляли Степногірськ на Запоріжжі і поранили двох мирних мешканців.