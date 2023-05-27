У неділю в Україні буде до +26, у низці областей дощитиме

У неділю, 28 травня синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У південній частині, східних, Дніпропетровській і Кіровоградській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у північних та західних областях вночі 6-11°, вдень 18-23°; на решті території вночі 11-16°, вдень 21-26°.

У Київській області вночі 6-11°, вдень 18-23°; у Києві вночі близько 10°, вдень 20-22°.