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У неділю в Україні буде до +26, у низці областей дощитиме

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

У неділю в Україні буде до +26, у низці областей дощитиме
Фото: З відкритих джерел

У неділю, 28 травня синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У південній частині, східних, Дніпропетровській і Кіровоградській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у північних та західних областях вночі 6-11°, вдень 18-23°; на решті території вночі 11-16°, вдень 21-26°.

У Київській області вночі 6-11°, вдень 18-23°; у Києві вночі близько 10°, вдень 20-22°.

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