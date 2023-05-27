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Австрія виділить Україні 2 млн євро на гуманітарне розмінування

Своїх саперів водночас країна до Києва не відправлятиме.

Австрія виділить Україні 2 млн євро на гуманітарне розмінування
Фото: Олександр Павлюк

Австрія виділить Україні 2 млн євро на гуманітарне розмінування.

Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ країни Александер Шалленберг.

“З першого дня російської навали ми твердо стоїмо на боці України, яка щоденно є жертвою російської агресії. Ми будемо допомагати і надалі - скільки буде потрібно!”, − написав він у Твіттері.

Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер зазначив, що кошти Фонду іноземних катастроф МЗС передадуть до гуманітарної некомерційної організації, що спеціалізується на розмінуванні.

Він також підкреслив, що країна не відправлятиме до України своїх експертів, поки війна триває, пише oe24.at.

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Нагадаємо, у Міністерстві оборони Великобританії заявили, що для розмінування України, ймовірно, знадобиться щонайменше десятиліття.

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