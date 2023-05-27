Своїх саперів водночас країна до Києва не відправлятиме.

Австрія виділить Україні 2 млн євро на гуманітарне розмінування.

Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ країни Александер Шалленберг.

“З першого дня російської навали ми твердо стоїмо на боці України, яка щоденно є жертвою російської агресії. Ми будемо допомагати і надалі - скільки буде потрібно!”, − написав він у Твіттері.

Seit Tag 1 des russischen Angriffs stehen wir felsenfest an der Seite der Ukraine, die tagtäglich Opfer der russischen Aggression ist. Wir werden weiter helfen - so lange wie nötig!



Das @MFA_Austria stellt nun weitere 2 Mio. Euro für die humanitäre Entminung zur Verfügung. — Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) May 27, 2023

Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер зазначив, що кошти Фонду іноземних катастроф МЗС передадуть до гуманітарної некомерційної організації, що спеціалізується на розмінуванні.

Він також підкреслив, що країна не відправлятиме до України своїх експертів, поки війна триває, пише oe24.at.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Великобританії заявили, що для розмінування України, ймовірно, знадобиться щонайменше десятиліття.