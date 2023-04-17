Для розмінування України може знадобитися щонайменше десятиліття, − британське Міноборони

З приходом весни та через активізацію сільськогосподарських робіт ризик підриву цивільних на мінах зросте.

Для розмінування України, ймовірно, знадобиться щонайменше десятиліття.

Пр це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

З початку вторгнення було зареєстровано понад 750 постраждалих від мін серед мирних жителів – у кожній восьмій була дитина.

“Щодня в Україні продовжують надходити повідомлення про жертви серед цивільного населення внаслідок мінування. Найбільше постраждали Херсонська та Харківська області, раніше окуповані Росією”, − йдеться у повідомленні.

З приходом весни та унаслідок збільшення кількості людей, залучених до сільськогосподарських робіт, ризик підриву цивільних на мінах зросте.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 April 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/WrzCRcYzAJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 17, 2023

Нагадаємо, у Черкаській, Дніпропетровській та підконтрольній частині Запорізької області закінчилось пріоритетне розмінування сільгоспземель. Загалом було розміновано 2 323 гектари сільгоспземель.