Керівник повітряного десанту Росії, схоже, повернув собі вагому роль у веденні війни в Україні, – МО Британії

Навряд компетенція Теплінського обмежуватиметься підрозділами повітряно-десантних військ, але він, швидше за все, просуватиме традиційну роль свого корпусу як "еліти".

Російський генерал-полковник Михайло Теплінський, що командує Повітряно-десантними військами Росії, схоже, повернув собі вагому роль у війні в Україні, після того як втратив її в січні 2023 року.

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що Теплінський, мабуть, один із небагатьох високопоставлених російських генералів, який користується широкою повагою серед рядового складу.

"Його нещодавня турбулентна кар’єра свідчить про сильну напругу між фракціями в російському Генштабі щодо військового підходу Росії в Україні", – вважають у МО.

Там додали, що навряд компетенція Теплінського обмежуватиметься підрозділами повітряно-десантних військ, але він, швидше за все, просуватиме традиційну роль свого корпусу як "еліти".

"Останніми днями ПДВ відновили ключову місію в битві за Бахмут і, ймовірно, розпочали нову інтеграцію з термобаричними ракетними установками ТОС-1А в секторі Креміна", – зазначили в міністерстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 April 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NXRGbGmQA5 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 16, 2023

Інформацію про пожвавлення ролі російських повітряних десантників раніше підтверджували й Сили оборони України. За даними Міноборони, Москва кинула десантників на Бахмут через високі втрати "вагнерівців", що були там однією з головний бойових сил.