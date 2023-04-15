Росіяни обстріляли некерованими ракетами Юнаківську громаду на Сумщині

Інформація про постраждалих не надходила.

Сьогодні російські окупанти обстріляли ракетами, з мінометів, гранатометів та артилерії чотири громади Сумської області.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

“Росіяни здійснили обстріли території Білопільської, Великописарівської та Юнаківської громад. Зафіксовано 158 прильотів – з мінометів, АГС, артилерії. Також були три ракетних прильоти”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з території РФ ворог здійснив пуск трьох некерованих авіаційних ракет із гелікоптера по Юнаківській громаді, а також здійснив обстріл з міномета. Внаслідок мінометного обстрілу у селі Басівка пошкоджена лінія електропередач. Наразі електропостачання в громаді відновлене.

По Великописарівській громаді ворог здійснив 15 пострілів із автоматичного гранатомета та випустив сім мін. Також росіяни скинули 26 мін по території Білопільської громади та завдали 10 ударів із артилерії.

Нагадаємо, вночі та зранку 15 квітня війська РФ здійснили обстріли п’яти громад на Сумщині: Білопільської, Великописарівської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Новослобідської.