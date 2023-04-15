Внаслідок ракетного удару по Слов’янську пошкоджені понад 50 будинків, – Зеленський

Унаслідок ракетного удару по Слов’янську Донецької області 14 квітня були пошкоджені понад 50 житлових будинків.

Про це заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"У Словʼянську на Донбасі зараз ще триває пошукова операція після російського ракетного удару, що стався вчора. Є інформація, що під завалами будинків – ще тіла загиблих, на жаль”, – йдеться у зверненні.

За словами президента, лише один цей удар терористів пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків, із них більш як 30 – багатоквартирні.

“Поранених – понад 20 людей, станом на цей час – загиблих вже 11. Серед них зовсім маленька дитина – хлопчик 21-го року народження", – зазначив президент.

Нагадаємо, 14 квітня російські загарбники обстріляли житлові квартали Слов'янська. Станом на вечір 15 квітня відомо про 11 загиблих та 23 поранених.